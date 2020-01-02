'Çocuklarım için hiç söylemedim' diyen kadın 17 yıl sonra her şeyi anlattı
KARABÜK’te 17 yıllık eşi tarafından sürekli şiddet gören ve son olarak kaynar su ile vücudunun belli bölgeleri haşlanan Gülten A. (41) yaşadıklarına dayanamayıp annesinin evine sığınıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.
17 yıllık evli olan ve biri 15 diğer 8 yaşındaki 2 erkek çocuğu olan anne Gülten A., eşinden sürekli şiddet görerek dayak yedi. Yaşadıklarını çocukları için kimseye anlatamayan Gülten A., son olarak geçtiğimiz Aralık ayında eşi tarafından üzerine kaynar su dökülerek 2. derece yanıkla yaralandı.