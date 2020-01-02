Erdoğan: "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şehir ve Güvenlik adlı sempozyumda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bugün nüfusumuzun dörtte üçünden fazlası il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Güvenlik konusu artık çok daha önemlidir.

Şehir kavramının insanlık tarihinde önemli bir yeri var.

İnsanların güvenlik ve gıda için değil ibadet için yerleşik hayata geçtiğini gösteren Göbeklitepe bilinen şehir tarihini de 12 bin yıl öncesine götürmüştür.

Site kültürü eleştirisi

Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama ne yazık ki bu anlayış bizim ülkemizde hakim olmaya başladı.Tarihin akışına yön veren medeniyetlerin hepsi de şehirlerde inşa edilmiştir. Her medeniyet kendi inanç, ahlak, sanat, felsefe anlayışı içerisinde şehirleri geliştirmiş, sorunlarını tespit etmiş ve çözümler üretmiştir. Şehirlerin güvenliği ise bunların arasıdır. İlk zamanlarda genellikle harici tehditlerden kaynaklanan güvenlik ihtiyacı zamanla çeşitlenmiştir. Dışarıdan gelecek saldırılar karşısında insanoğlu kimi zaman şehrin etrafına sur inşa ederek, kimi zaman hendek açarak tedbir almaya çalışmıştır.

Bugün, İstanbul, Kudüs, Diyarbakır gibi hala ayakta kalan surlarıyla ünlü pek çok şehir bulunuyor. Tabii gün gelmiş Fatih'in İstanbul'u fethinde olduğu gibi, aşılmaz zannedilen surlar aşılmış, geçilmez denen hendekler geçilmiştir. Şehirlerin güvenlik sorunları bazen de içerideki sorunlardan kaynaklanmıştır. Büyük bir nüfusu kısmen küçük bir alanda güven, huzur, refah içinde yaşatmak öyle zannedildiği kadar da kolay değildir. Şehirlerde yaşanan kargaşaların çok büyük insani ve fiziki maliyetleri ortaya çıkmıştır.

Deprem, yangın ve hastalık gibi tabii afetlerde şehirleri sarsmıştır. Ekonomik sebepler yanında, güvenlik ve tabii afetler yüzünden tümüyle terk edilen nice yerleşim yerleri vardır. Günümüz dünyasında da pek çok farklı ülkede milyonlarca hatta on milyonlarca insanı bir arada yaşatan şehirler mevcuttur.

Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız.

Belediye başkanlarına açık çek

Özellikle şehirlerin inşasında bütün mesele sizin kaleminizin ucundadır. Küçük hesaplar yaparsak şehirlere ihanet etmiş oluruz. Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Bu adımları kararlılıkla atmak ve TOKİ ile Emlak Konut'la ortak adımlar atmak lazım. Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız.