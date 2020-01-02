YEREL

Organize Sanayi Bölgesi’nde cep telefonu hırsızlığı kamerada

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Reklam malzemeleri satışı yapan bir iş yerine giren hırsızın çevresini kontrol ettikten sonra kaşla göz arasında cep telefonunu çalarak kayıplara karıştığı görülüyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir şahıs, reklam malzemeleri yapan iş yerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şahıs reklam malzemeleri yapan iş yerine geldi.

İÇERİDE DOLANIP, ETRAFI KONTROL ETTİ
Bir süre içeride dolanan şahıs etrafı kolaçan etti. Çalışanların öğle arasında olduğunu fark eden şahıs, kamyonetin yanındaki tezgahın üstünde duran cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Telefonu cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi kaçarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adıyaman'da 'tapulu arazim' deyip yolu trafiğe kapattı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Badou Ndiaye ile anlaştık
Meclis'te Libya Tezkeresi görüşülürken Kılıçdaroğlu'ndan açık çağrı!
Çırağı palangayla bağlayıp tavana asmıştı! Patron kardeşler hakkında flaş gelişme
Deprem Silivri'yi yokladı! Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem 
Cihangir İslam Saadet Partisi'nin Libya Tezkeresi kararını takmadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Çocuklarım için hiç söylemedim' diyen kadın 17 yıl sonra her şeyi anlattı
Ödemiş’te binlerce sığırcık kuşundan görsel şov
2020 hac fiyatları Diyanet kişi başı konaklama ücretleri kaç lira
Erdoğan: "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz"
Acemi sürücü berber dükkanına daldı o anlar saniye saniye kameraya yansıdı
2020 ara tatil tarihleri ikinci ara tatil hangi ayda ne zaman?
Riyad'da çöl partisi düzenledi
3 aylar ne zaman 2020 başlangıç tarihi hangi ayda?