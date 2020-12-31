Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (31 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20.881'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2 bin 219'u semptomatik olmak üzere 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 239 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen sayısı 22 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 22 bin 21 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567'ye, ağır hasta sayısı ise 3918'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız'' ifadelerini kullandı.