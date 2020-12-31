Elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui gözünden yaralandı

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Elabdellaoui'nin görme kaybı yaşayabileceği iddia edildi.

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Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı.

GÖRME KAYBI YAŞAYABİLİR

Sözcü'nün haberine göre, Apar topar hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan olayla ilgili Galatasaray'dan herhangi bir açıklama gelmedi.