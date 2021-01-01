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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Camilerde cuma namazı kılınacak mı?

Yılbaşı genelgesiyle alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama kararlarında camilerde Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı merak konusu olmuştu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

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