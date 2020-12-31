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Azerbaycan, TAP üstünden Avrupa'ya ticari gaz sevkiyatına başladı

AZERBAYCAN, Trans-adriyatik boru hattı (TAP) üstünden Avrupa'ya doğalgaz tedarik etmeye başladı. Hattın devreye girmesiyle Azerbaycan'da üretilen gaz Türkiye üstünden Avrupa'ya ulaşıyor.

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Azerbaycan Enerji Bakanlığı, TAP üstünden Avrupa'ya ticari gaz sevkiyatına başladıkları açıklamasını yaptı. Azerbaycan doğalgazı TAP ile Şahdeniz sahasından çıkıp Türkiye yani TANAP boru hattı üstünden geçerek Avrupa'ya ulaşacak. TAP, Azerbaycan'da üretilen doğalgazı Avrupa'ya taşımak amacıyla inşa edilen 40 milyar dolarlık Güney Gaz Koridoru'nun parçası.

Enerji Bakanlığı'nın açıklamasında, "Güney Gaz Koridoru global enerji güvenliği sistemini güçlendirecektir. TAP, Hazar bölgesini Avrupa’ya başlamıştır” denildi.

SOCAR Genel Müdürü: Tarihi bir gün

Ülkenin devlet enerji şirketi SOCAR'ın genel müdürü Rovnag Abdullayev, Avrupa'ya gaz sevkiyatının başlangıcını 'Tarihi bir gün' olarak niteledi.

Azerbaycan TAP üstünden Avrupa'ya yılda 10 milyar metreküp doğalgaz sevk etmeyi planlıyor. Bunun 8 milyar metreküpü İtalya, 2 milyon metreküpü ise Yunanistan ile Bulgaristan'a ayrılmış durumda. 

TAP projesi, Avrupa'nın Rus doğalgazına olan bağımlılığını azaltacağı beklentisi ile Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi. Fakat Reuters haber ajansına göre enerji analistleri, Azerbaycan gazının Rusya’nın Avrupa’daki üstünlüğü değiştirmesini beklemiyor.

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