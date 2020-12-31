Pınar Gültekin'in babası: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Vekil Süleyman Girgin'dir

MUĞLA'da canice öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisini arayarak davadan vazgeçmesini isteyen kişinin CHP'li Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Baba Gültekin, kendisine para da teklif edildiğini açıkladı.

Abone ol

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasıyla görüşerek davadan vazgeçmesini istediği iddiasına ilişkin bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Sizi kim aradı dedim. Süleyman Girgin dediler. Telefonu çıkart dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm. Defalarca beni aradı. Defalarca görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler. Benim kızıma Muğla'dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm." ifadelerini kullandı.

CHP'li Girgin daha önce yaptığı açıklamada, "Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa istifa ederim." demişti.

'Vazgeç, kamu davası devam ediyor dedi"

Baba Sıddık Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyleyerek, "Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi. Telefon konuşması 1.5-2 dakika sürdü" diye konuştu.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Sıddık Gültekin'in açıklamaları şöyle: Ayın 23'ünde Muğla milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerini iletti. Taziye kelimesinden sonra 'davadan vazgeç' dedi bana. Kamu davası devam eder. Biz senin yanındayız ne gerekiyorsa yapacağız dediler. Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu biliyorum. Aynı partideler. Söylediğim kelimeler, harfi harfine doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim.

Kızınız olursa siz kabul eder misiniz? Ben kabul etmedim. Telefonu da olayı da kapattım.

Kızımın taziyesi bitti. 20 gün sonra CHP ilçe başkanı Aydın Sadık beyefendi arkadaşlarımı, akrabalarımı devreye soktu. Neyse geldiler. İnanmadım ilk önce.

"Ne kadar para istersen veririz"

Sizi kim aradı dedim. Süleyman Girgin dediler. Telefonu çıkart dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm. Defalarca beni aradı. Defalarca görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler. Benim kızıma Muğla'dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm.

"Siyasi çıkarım mı var? Zaten derdimle uğraşıyorum"

Sonra İstanbul'a geldim. 2 kez daha aradı. Ben neden yalan atayım? Siyasi çıkarım mı var? Zaten derdimle uğraşıyorum. Tüm Türkiye kamuoyuna söylüyorum. Haberlere çok üzülüyorum. Neden iftira atayım. Hiçbir siyasi partiye üye değilim olmayacağım da. İftira atmıyorum. CHP'ye de mâl etmiyorum. Ben kişiler üzerinden konuşuyorum.

"Baktım çok yalan haber var..."

Daha sonra Veli Ağbaba beni aradı. Ağbaba'ya da aynı şeyi söyledim. Özgür Özel bey aradı. Aynısını ona da söyledim. 4 Ocak'ta açıklama yapacaktım. Baktım çok yalan haberler var. Ben mecbur kaldım. Bugün açıklama yaptım. Haber çıkmadan Hizan'da CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar. Çünkü Özgür Özel bey 'gerekeni yapacağız.' dediler. Özel bana dedi ki, 'Sonuna kadar yanındayız. Davayı da takip edeceğiz.'

"Bazı insanlar parasına malına güveniyor"

Beni arayan kişinin de bu olduğunu söylediler. Diyelim ki ben yalan atıyorum. Bir ilçe başkanı neden yalan atsın? Neden 10 sefer arasın? Bazı insanlar parasına malına güveniyor. Benim kızım satılık değil arkadaşlar. Muğla'da diri diri yakıldı. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bir insanı öldüreceksin, parayla insanları bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez. Artık Pınar'lar ölmesin. Türkiye'de kadın cinayeti yaşanmasın. Tüm Türkiye'nin de arkamda olduğunu hissediyorum. Hiçbir soru da almıyorum. Teşekkür ederim.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti.

Süleyman Girgin kimdir?

Süleyman Girgin, 18 Temmuz 1962 yılında Muğla'da doğdu. Süleyman Girgin, Türk sendikacı, siyasetçi ve TBMM 27. dönem CHP Muğla milletvekilidir.

1999 yılında Maden İşçileri Sendikası Yatağan ve Havalisi Şubesi'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2006-2013 yılları arasında Türk-İş Muğla İl Temsilciliği görevini yürüttü.