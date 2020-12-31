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Bursa'daki yangında dumanlar gökyüzünü kapladı! 10 itfaiye aracı sevk edildi

BURSA'da tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda büyük bir yangın çıktı. 10 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

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Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 10 itfaiye aracıyla 30 itfaiye eri sevk edildi.

Duman, kent merkezinin de birçok farklı noktasından izlendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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