Yüzde 40-69 engelli vatandaşlara ne kadar engelli maaşı ödenecek?

2021 engelli maaşı ne kadar olacak sorusu asgari ücrete yapılan 500 liralık zammın ardından netleşti. Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi.

Abone ol

2021 yılı asgari ücret zammının ardından engelli maaşı ne kadar olacak 2021 sorusu da cevabını buldu. Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara 537, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara 854 lira ödeniyor. Asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte engelli maaşı da arttı. Peki, engelli maaşı 2021 ne kadar oldu?

Engelli maaşı ne kadar 2021: 2021 yılının Ocak ayından itibaren de ödemeler zamlı olarak yapılacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu.

Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi.

T.C. vatandaşı olmak

2022 engelli raporuna sahip olunması

%40 ve üzerinde kişinin engeli bulunması

Engelli kişi yükse maaş sahibi ve mülk sahibi ise engelli maaşı alamaz. Maaş alacak kişinin aile geliri asgari ücretin üçte birini geçmemelidir. Reşit olmayan engelliler için başvurular ebeveynleri tarafından yapılır. Ebeveynlerin başvuracağı maaşlar için vesayet belgesi istenir. Alınan rapor güncel olmak zorundadır. Maaşı talep eden kişi en fazla 65 yaşında olabilir.

Engelli maaşı başvurusu: SYDV Müdürlüklerine başvuru yapılabilir. Kişi müdürlüklere gidemeyecek durumda ise vesayetini verdiği kişiler onun adına başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Engelli maaşı talep beyanı, Kimlik fotokopisi, Güncel iki adet vesikalık fotoğraf, %40 ve üzeri kişinin engelli olduğuna dair rapor, Gelir testi, muhtaçlık belgesi, İkametgah bilgileri, Vasi varsa vasi kimlik fotokopisi, Mülk ve gelir belgesi ile gelir testi eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalı.

Asgari ücret neleri etkiliyor?

Tazminat miktarı

İş göremezlik ödeneği

Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

İşsizlik maaşı

Doğum, askerlik borçlanması

Bağ-kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri