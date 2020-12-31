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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bugün o programlarda bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birlikte bugün bazı programlarda bir araya gelecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte bugün bazı programlara katılacak.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun eşlikleriyle, bugün İBB Tesisleri’ni ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gezi programı şöyle:
16.00- Biometanizasyon Merkezi (İSTAÇ Kompost ve Geri Kazanım tesisleri sol yanı Işıklar Eyüpsultan)
16.45- Atatürk Kent Ormanı.

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