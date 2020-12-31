BIST 1.472
DOLAR 7,42
EURO 9,12
ALTIN 452,84
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jose Sosa sevinci

Sarı Lacivertliler'de 8 isim takımdan ayrı çalışırken, Jose Sosa takıma katıldı.

Abone ol

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Filip Novak ve Maurucio Lemos tedbir amaçlı salonda çalıştı.

Diego Perotti ise sahada düz koşu yaptı. Coronavirüs testi pozitif çıkan 4 futbolcunun izolasyon süreci devam ediyor. Bir süredir kasık ağrısı nedeniyle salonda çalışan Jose Sosa takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Pazartesi günü Kasımpaşa’ya konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan yeni yıl mesajında 'reform' vurgusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız
TV8 yayın akışı 31 aralık 2020 bugün ne var yılbaşı programları
Bahçelievler’de eşini kemerle boğarak öldürdü! 'Mezarına gitmek istiyorum' dedi
Vatandaşa yedireceklerdi! Hatay'da 5 bin ton ele geçirildi
Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten tepki çeken aşı fotoğrafı
ATV yayın akışı 31 Aralık yılbaşı programı listesi
Melih Gökçek'e, Halfeti’ye meydan yapımı ihalesiyle ilgili suç duyurusu
Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla dehşet saçtı: Benimle irtibata geçtiler...
Yorumlar