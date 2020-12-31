Fenerbahçe'de Jose Sosa sevinci

Sarı Lacivertliler'de 8 isim takımdan ayrı çalışırken, Jose Sosa takıma katıldı.

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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Filip Novak ve Maurucio Lemos tedbir amaçlı salonda çalıştı.

Diego Perotti ise sahada düz koşu yaptı. Coronavirüs testi pozitif çıkan 4 futbolcunun izolasyon süreci devam ediyor. Bir süredir kasık ağrısı nedeniyle salonda çalışan Jose Sosa takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Pazartesi günü Kasımpaşa’ya konuk olacak.