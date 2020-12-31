Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.Abone ol
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yabancı uyruklu 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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