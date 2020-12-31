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TTB'den sanatçılara anlamlı çağrı: Yılbaşı gecesi sağlık çalışanına ses olsanız ne güzel olur

Türk Tabipleri Birliği, yılbaşı gecesi pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları için sanatçılara çağrı yaptı. TTB çağrısında, "Şarkınızla, sözünüzle, enstrümanınızla, sesinizle soluk olsanız" ifadelerini kullandı.

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TTB, Twitter hesabından yaptığı çağrıda, "Sanatçılara, şairlere, yazarlara, çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Yılbaşı gecesi pandemi yorgunu sağlık çalışanları için bir sarkınızla, sözünüzle, enstrümanınızla, sesinizle soluk olsanız, #SağlıkÇalışanınaSesOl'sanız ne güzel olur" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın ilk resmi Kovid-19 vakasını duyurduğu 10 Mart'tan bu yana, Bakanlığın verilerine göre en az 225 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 

Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelede yaşadığı zorlukları sık sık gündeme getirdi. 

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