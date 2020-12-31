Star TV yılbaşı programı bu akşam ne var 31 Aralık yayın akışı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı akşamı yani 31 Aralık perşembe akşamı yeni yıla evimizde gireceğiz. Hal böyle olunca televizyon kanallarının yılbaşı programları ilgiyle takip edilecek. Peki bu akşam 31 Aralık Star TV 'de ne var, Star TV yılbaşı programı yayın akışı

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Bu sene 2021 yılbaşına hepimiz evimizde ailemizle birlikte gireceğiz. Dolaysıyla yılbaşı akşamı en büyük eğlencemiz televizyon programları olacak. Kısıtlamanın olacağı 31 Aralık perşembe akşamı için birçok televizyon kanalı dolu dolu eğlence programları hazırladı. Peki bu akşam, 31 Aralık yılbaşı akşamı televizyonlarda ne var, işte kanal kanal yılbaşı programları..

Bu sene TV8 yine geleneği bozmadı ve O Ses Türkiye'yi hazırladı. Çok renkli isimlerin konuk olacağı O Ses Türkiye Yılbaşı programında yine eğlenceli anlar yaşanacak. ATV'de ise ünlülerin katılacağı Kim Milyoner İster yarışması ekrana gelecek. Star TV'de ise İbo Show yılbaşı ekranlarını süsleyecek. Kanal D de geleneği bozmayacal ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programını yayına verecek. Bu sene de biribirinden ünlü konuklar skeçlerde performans sergileyecek.

Yılbaşında televizyonda neler var:

Kanal D - Çok Güzel Hareketler 2

atv - Kim Milyoner Olmak İster

Star TV - İBO Show

SHOW TV - Güldür Güldür Show

FOX TV - Kılıbık

TV 8 - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünde birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Yılbaşı programları saat 20:00'de başlayacak ve yeni yıl için geri sayım ekranlardan yapılacak.