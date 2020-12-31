CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında, "2021'de, bu millete verdiğimiz söze bir adım daha yaklaşacak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız güne doğru, bir adım daha atmış olacağız" dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, zor bir yılın geride bırakıldığını belirtti. Dünya üzerinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşamına mal olan koronavirüsün, 2021 yılında son bulmasını dileyen Kılıçdaroğlu, başta sağlık çalışanları olmak üzere bu süreçte çalışan herkese teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki 2021 yılı, umutlarımızın yeniden yeşereceği, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, birlikteliğin yılı olacaktır. Sadece kendisi için değil, herkes için adalet isteyenlerin, zulme karşı direnenlerin, demokrasiyi savunanların, işçilerin, ev kadınlarının, apartman görevlilerinin, esnafın, üreticinin yılı olacaktır. Dileğim, 2021 yılında, fikri, irfanı, vicdanı hür gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamaktır. O umudu yeşertecek olan yine bizler olacağız. 2021’de, bu millete verdiğimiz söze bir adım daha yaklaşacak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız güne doğru, bir adım daha atmış olacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, demokrasiyi savunanlara umutsuzluğun yakışmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılı mesajımı, Metin Demirtaş’a ait şiirle noktalamak istiyorum: 'Çünkü umutsuzluk yasak! Yılgın türküler söylemek de. Çünkü yürüyor umudun ordusu. Umutsuzluğu umutla yenerek' Milletimize söz veriyorum, 2021 yılında umutsuzluğu da yeneceğiz! Bu duygu ve düşüncelerle, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı, tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum. 2021 yılının, başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını, içtenlikle kutluyorum."