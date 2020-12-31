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Esenyurt'ta korkunç olay! 3 çocuklu kadını babası boğazından bıçakladı

ESENYURT'ta 3 çocuklu Dilek D.'yi babası M.K. henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba polis merkezine götürüldü.

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Esenyurt'tan öğle saatlerinde gelen haber tüyler ürpertti. Baba M.K. henüz bilinmeyen bir sebepten, 3 çocuk annesi Dilek D.'yi boğazından bıçakladı. Bağrışma seslerini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y

aralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba M.K. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gören bir kişi, "Adam geldi bıçağı çıkardı. Biz durdurmaya çalıştık. Herkesi topladık biz adam kapıyı kilitledi." diye konuştu.

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