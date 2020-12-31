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Manisa'da dilenciden çıkan paralar şoke etti! 3 saatte toplamış

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da zabıta tarafından yapılan operasyonda, bir dilencinin üzerinden yaklaşık 3 saatte topladığını söylediği 606 TL para çıktı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etmek suretiyle para isteyen dilencilere göz açtırmayan Büyükşehir Zabıta ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dilenen istismarcıları alarak, haklarında işlem yapmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığına götürdü. Burada Manisa dışından gelen bir dilencinin üzerinden 606 TL para çıktı.

Dilencinin yaklaşık 3 saatte parayı topladığını söylemesi üzerine zabıta ekipleri, şaşkınlığını gizleyemedi. Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, vatandaşların bu tür istismarcılara karşı duyarlı olmasını istedi.

Mustafa Duman, "Vatandaşlarımızın duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz, bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri. Bugün örneğini yaşadığımız gibi, yalnızca istismar yoluyla birkaç saat içinde vatandaşlardan yüzlerce lira para toplayabiliyorlar. Bu tür istismarcıları zabıtamıza ve emniyet güçlerine bildirin" diye konuştu.

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