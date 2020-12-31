Prof. Dr. Ateş Kara ve Mehmet Ceyhan'dan Çin'in aşısıyla ilgili inanılmaz iddialar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de uygulanacak Çin aşısının, Çin'de onaylanmadığını söyledi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise aşının tam sonucunun elimizde olmadığını öne sürdü.

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Koronavirüs salgına karşı Türkiye'nin umutla beklediği Çin aşısı ile ilgili iki saygın profesörden çarpıcı iddialar geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de uygulanacak Çin aşısının, Çin'de onaylanmadığını söylerken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise 'satın aldığımız aşının tam bir sonucu elimizde yok' dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin menşeli CoronoVac aşısı ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmayı değerlendirdi.

'Satın aldığımız aşının tam bir sonucu yok elimizde'

Ceyhan şunları söyledi;

“Daha bu aşının etkinliğini gösteren herhangi bir veri yok. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı oranlar Faz-3 çalışmasının değil, Faz-2 çalışmasının sonuçları. Çünkü bin 322 denek üzerinde verilen bir sonuç.

Aşı çalışmalarında şuna bakarız; böyle bir çalışmanın sonuçlarının güvenilir olması için minimum kaç denek kullanmamız lazım ki açıklayacağımız rakamın bir bilimsel anlamı olsun.

Benim hesabıma göre minimum 7 bin 100 denek olması lazım. Ama Türkiye’de sadece bin 322 tane denek var. Bu ancak Faz-3 değil Faz-2 çalışmasında kullanılabilecek denek sayısı. Bu yüzden şu anda bir gecikmeyi bırakın henüz daha bizim satın aldığımız aşının tam bir sonucu yok elimizde”

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara ise katıldığı canlı yayında Çin'den Türkiye'ye getirilen Sinovac firmasının aşısı ile ilgili Çin'de onaylanmadığını açıkladı.

"Çin aşısı resmi olarak onaylanmadı''

Kara, şunları kaydetti;