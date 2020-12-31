BIST 1.472
DOLAR 7,42
EURO 9,12
ALTIN 452,84
HABER /  YEREL

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç refüje devrildi: 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Abone ol

Erkan Yılmaz (48) idaresindeki 34 NS 3283 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Camili köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ali (67), Fatma (65), Gülsen (44), Reyhan (18), Fatih (16) ve Pınar Yılmaz (10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile Ali ve Fatih Yılmaz, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sivrihisar Devlet Hastanelerine sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Webo için atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bugün o programlarda bir araya gelecek
Esenyurt'ta korkunç olay! 3 çocuklu kadını babası boğazından bıçakladı
Devlet Bahçeli; DEVA Partisi, CHP'li Fikri Sağlar ve Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü
Fenerbahçe'de Jose Sosa sevinci
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan yeni yıl mesajında 'reform' vurgusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız
Teslim olan terör örgütü PKK mensubu kadın ailesiyle buluştu
TV8 yayın akışı 31 aralık 2020 bugün ne var yılbaşı programları
Bahçelievler’de eşini kemerle boğarak öldürdü! 'Mezarına gitmek istiyorum' dedi
Yorumlar