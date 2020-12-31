Son yolculuğuna uğurlanacak! Aylin hocanın cenazesi gasilhaneden alındı

MALTEPE'de evinde öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in cenazesi Kartal'daki gasilhaneden alındı, cenaze törenin düzenleneceği Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü.Abone ol
Akademisyen Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından Maltepe'de evinde feci şekilde öldürülmüştü. Sözer bugün Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'ndaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Sözer'in cenazesi Kartal'daki gasilhaneden yakınları tarafından alındı. Törenin düzenleneceği Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü.
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