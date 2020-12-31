BIST 1.472
DOLAR 7,42
EURO 9,12
ALTIN 452,84
HABER /  YEREL

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı

İçişleri Bakanlığınca yürütülen 306 hizmetin "e-Devlet"ten verilmesiyle yıllık 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

Abone ol

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Temmuz 2017'de 51 olan e-Devlet'ten verilen hizmet sayısının, yüzde 600 artışla 306'ya ulaştığı belirtildi.

Bakanlık tarafından sunulan e-Devlet hizmetleriyle yıllık 11 milyar 821 milyon 63 bin 742 işlemin elektronik ortama taşındığı ve bu sayede 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı ifade edilen paylaşımda, 2021'de yine Bakanlığın yürüttüğü 45 hizmetin daha e-Devlet'e taşınmasının planlandığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum Valisi sevindiren haberi verdi: Yüzde 85 düşüş var
İstanbul'da yılbaşına saatler kala yoğunluk yaşanıyor
Muğla'da yılın son günü hayatlarının şokunu yaşadılar!
Manisa'da dilenciden çıkan paralar şoke etti! 3 saatte toplamış
Son yolculuğuna uğurlanacak! Aylin hocanın cenazesi gasilhaneden alındı
Prof. Dr. Ateş Kara ve Mehmet Ceyhan'dan Çin'in aşısıyla ilgili inanılmaz iddialar
Serhat Kılıç kaç yaşında evli mi sevgilisi kimdir?
Türkiye'de ilk defa yapıldı! Antalya'da parçalanmış halde bulunmuştu
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye tepki: Sizde hiç mi vicdan yok Kılıçdaroğlu!
Gazeteci Kenan Akın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yorumlar