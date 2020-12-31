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Fatih Terim'in cezasına indirim

PFDK'dan 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'in cezası Tahkim Kurulu'nca 4 maça indirildi.

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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim'in kırmızı kart gördükten sonra hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na ''Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız." demişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bu ifadeleri nedeniyle PFDK tarafından 5 maçlık ceza verilmişti.

Tahkim Kurulu, cezanın 4 maça indirildiğini açıkladı. 55 bin 500 TL olan para cezası da 45 bin 500 TL'ye düşürüldü. Hürriyet'e konuşan Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir; "Öncekine göre indirilen bu yeni cezalar bizi tatmin etmedi. Cezanın daha da aşağı inmesi gerekiyordu." dedi.

Fatih Terim, Antalyaspor ve Konyaspor(D) maçlarının ardından 9 Ocak'ta oynanacak Gençlerbirliği maçıyla kulübeye dönecek.

Ne olmuştu?                                                                                        Müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na birkaç kez itiraz eden ve tepki gösteren Terim, müsabakanın 69. dakikasında kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, faul beklediği pozisyonda hakem Öğretmenoğlu'na şiddetle itiraz etti.

Bu itirazların ardından kaptan Arda Turan'a sarı kart çıktı. Bunun üzerine çok sinirlenen Fatih Terim, "Sen nasıl bir hakemsin." diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Öğretmenoğlu, Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 

Sahayı terk ederken tepkisini sürdüren Terim, "Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız." diye bağırdı.

Tribüne gönderilen Terim, maçın ardından ise sahaya indi. Ancak Futbol Disiplin Talimatı gereği sahaya ve yedek kulübesine inmesi yasak olan tecrübeli teknik adam, o yasağı da çiğnemişti.

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