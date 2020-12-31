'Kara para aklama'dan aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim

SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz, gazeteci Cüneyt Özdemir'in programına konuk oldu. 'Kara para aklama' operasyonuyla gündeme gelen Korkmaz, Türkiye'den kaçmadığını 13 gündür Lüksemburg'da olduğunu belirterek, "Pazartesi günü İstanbul'da olacağım" diye konuştu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 132 milyon dolarlık kara para akladığı tespit edilen SBK Holding ve bünyesindeki 6 şirkete operasyon düzenlenmiş ancak Sezgin Baran Korkmaz'a ulaşılamamıştı. Nerede olduğu merak konusu olan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz, gazeteci Cüneyt Özdemir'in programına konuk oldu. Hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulunan Korkmaz, Lüksemburg'da olduğunu söyledi. Cüneyt Özdemir'in "Türkiye'de aranıyorsunuz haberiniz var mı?" sorusuna yanıt veren Korkmaz, "Evet. Medyadan gelişmeleri takip ediyorum. Pazartesi günü İstanbul'da olacağım" yanıtını verdi.

"Kaçtınız mı?" sorusu yanıt

Korkmaz, Özdemir'in "Kaçtınız mı?" sorusuna ise "Kaçmam için benim aranmam veya yurt dışı çıkış yasağımın olması lazımdı. Benim hala yurt dışı çıkış yasağım yok. Ben 13 gündür buradayım. Hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki kaçayım." diye yanıt verdi.

"Lüksemburg'a neden gittiniz?"

Korkmaz, "Lüksemburg'a neden gittiniz?" sorusunu ise "Benim burada üç tane şirketim var. Burada inşaatlarım var. İlk kez gelmiyorum buraya. Benim uçuş kayıtlarıma bakarlarsa ayda üç kez geliyorum" diyerek cevapladı.

"Bu soruşturmadan bir şey çıkmayacak"

Evinin şöminesinde telefon yaktığına dair iddiaları yalanlayan Korkmaz, evinde ve iş yerinde yapılan aramaların bir yere varamayacağını söyledi. Korkmaz, "Ben suç işlemiş olsam ülkeme geri dönmenin hesaplarını yapmam. Geri dönme gibi bir niyetim olmasa burada canlı yayına çıkıp bir açıklama yapmazdım." dedi.