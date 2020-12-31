BDDK açıkladı! Tüketici kredileri 7 günde 1 milyar lira arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 15 milyar 317 milyon lira azalarak 3 trilyon 593 milyar 597 milyon liraya indi.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte artan işsizlik ve yoksulluk bankaların kredi rakamlarına yansıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, geçen hafta 37 milyar 990 milyon lira azalırken tüketici kredileri arttı.

Tüketici kredileri arttı

BDDK verilerine göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Aralık ile biten haftada 1 milyar 89 milyon lira artarak 674 milyar 897 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 278 milyar 405 milyon lirası konut, 11 milyar 585 milyon lirası taşıt ve 384 milyar 906 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 331 milyon lira azalarak 591 milyar 230 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artarak 141 milyar 399 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 319 milyon lirası taksitli, 78 milyar 80 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 953 milyon lira azalarak 150 milyar 277 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 109 milyar 955 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 611 milyon lira artarak 763 milyar 355 milyon lira oldu.