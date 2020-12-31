Hareketli saatler! Büyükçekmece'de denize atlayan kişiyi zabıta kurtardı

İSTANBUL Büyükçekmece'de intihar etmek istediği öne sürülen kişi denize atladı. Olay yerine gelen Büyükçekmece zabıta ekibinden biri denize girerek suya atlayan kişiyi kurtardı.

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Büyükçekmece'de öğle saatlerinde çevredekiler bir kişinin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından zabıta ekipleri de olayın yaşandığı yere geldi.

Büyükçekmece zabıtasında görevli Muharrem Demir denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişiyi kıyıya çekip çıkardı. İlk müdahalesi zabıta ekipleri tarafından yapılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.