Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi başladı! İşte ikramiye kazanan nuramalar...

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi canlı olarak başladı. 5 bin, 10 bin, 120 bin, 1 milyon ve 10 milyon lira kazanan nuramalar çekildi. 100 milyon liralık büyük ödül için ise çekiliş saat 23:00'te başlayacak.

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Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu yılbaşı özel çekilişi öncesinde büyük ikramiye sergilendi. Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL, bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde talihli ya da talihlilerinin olacak.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 5 bin, 10 bin, 120 bin, 1 milyon ve 10 milyon lira kazanan nuramalar çekildi. İşte çekilişte şimdiye kadar kazanan numaralar...