BIST 1.482
DOLAR 7,43
EURO 9,11
ALTIN 452,40
HABER /  GÜNCEL

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi başladı! İşte ikramiye kazanan nuramalar...

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi canlı olarak başladı. 5 bin, 10 bin, 120 bin, 1 milyon ve 10 milyon lira kazanan nuramalar çekildi. 100 milyon liralık büyük ödül için ise çekiliş saat 23:00'te başlayacak.

Abone ol

 Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu yılbaşı özel çekilişi öncesinde büyük ikramiye sergilendi. Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL, bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde talihli ya da talihlilerinin olacak.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 5 bin, 10 bin, 120 bin, 1 milyon ve 10 milyon lira kazanan nuramalar çekildi. İşte çekilişte şimdiye kadar kazanan numaralar...

ÖNCEKİ HABERLER
Çatalca'da saat fabrikasında yangın çıktı! Ekipler olay yerinde
Sinan Güleryüz kimdir kaç yaşında O Ses Türkiye performansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
BDDK açıkladı! Tüketici kredileri 7 günde 1 milyar lira arttı
Norveç'teki heyelanda 10 kişiden haber alınamıyor
Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenecek yeni engelli maaşı
Iğdır'da Dr. Emin Akyıldız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Erdoğan, Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü
Hareketli saatler! Büyükçekmece'de denize atlayan kişiyi zabıta kurtardı
Pınar Gültekin'in babası: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Vekil Süleyman Girgin'dir
Yorumlar