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Ozan Tufan'dan kötü haber geldi!

Koronavirüse yakalandıktan sonra karantina süresini dolduran Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın, son yapılan testleri de pozitif çıktı.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a günde 2 kez test gerçekleştirildi.

TRT Spor'un haberine göre; evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun son test sonucu da pozitif çıktı.

Futbolcunun test sonucu negatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Ozan Tufan, sosyal medya hesabından duyurmuştu

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı açıklayan Ozan, ''Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim.'' ifadelerini kullanmıştı.

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