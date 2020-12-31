İsrail'de Kovid-19 aşısı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için umut olan Kovid-19 aşılarıyla ilgili gelişmeler dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. İsrail'den ise korkutan bir haber geldi. Ülkede aşı olan 428 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

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İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanan 428 kişinin Kovid-19'a yakalandığını açıklandı.

Bazılarının aşıdan önce enfekte olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastalara birer doz aşı verildiğini ve tepkilerinin niteliğinin henüz netleşmediğini belirtti.