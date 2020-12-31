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İsrail'de Kovid-19 aşısı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için umut olan Kovid-19 aşılarıyla ilgili gelişmeler dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. İsrail'den ise korkutan bir haber geldi. Ülkede aşı olan 428 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

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İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanan 428 kişinin Kovid-19'a yakalandığını açıklandı.

Bazılarının aşıdan önce enfekte olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastalara birer doz aşı verildiğini ve tepkilerinin niteliğinin henüz netleşmediğini belirtti.

İsrail, geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlatmıştı. Aşılama kampanyası kapsamında şu ana kadar 500 binden fazla İsrailli, Kovid-19 aşısı oldu.

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