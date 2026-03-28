Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyada çevrim içi medyada geçirilen haftalık sürenin 33 saat 27 dakikaya, Türkiye'de ise 41 saat 37 dakikaya ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, internette çevrim içi ortamda ve sosyal medyada geçirilen süreleri değerlendirdi. "We Are Social 2026" verilerine bakıldığında dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını ifade etti. Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık." ifadelerini kullandı.

Günlük kullanım süreleri

Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye'de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram'da geçirdiğine dikkati çekerek, "Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor." bilgisini verdi.

45 milyon Euro'luk transfer operasyonu! Galatasaray 1.95'lik dev orta sahanın peşinde
Foto Galeri 45 milyon Euro'luk transfer operasyonu! Galatasaray 1.95'lik dev orta sahanın peşinde Galeriye Gözat
Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!
Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek
Sosyal medyadan tanıştıkları kişilere kabusu yaşattılar! 15 şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştıkları kişilere kabusu yaşattılar! 15 şüpheli tutuklandı
Bir evde ele geçirildi! 1 metre uzunluğunda gören şaşırdı
Bir evde ele geçirildi! 1 metre uzunluğunda gören şaşırdı
Yönter'in istifasının ardından Cumburbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken paylaşım
Yönter'in istifasının ardından Cumburbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken paylaşım
3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
Adana'da restoranda silahlı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'da restoranda silahlı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yemen'den İran'a destek! Savaşa İsraile füze atarak dahil oldu...
Yemen'den İran'a destek! Savaşa İsraile füze atarak dahil oldu...
DEM Partili Tuncer Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
DEM Partili Tuncer Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
Bakanlıktan bibere fahiş fiyat uygulayan markete büyük ceza
Bakanlıktan bibere fahiş fiyat uygulayan markete büyük ceza
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı
ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirtti
ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirtti