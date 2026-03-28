45 milyon Euro'luk transfer operasyonu! Galatasaray 1.95'lik dev orta sahanın peşinde
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer harekatı erken başladı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya dev bir takviye planlayan Sarı-Kırmızılılar 1.95'lik orta saha oyuncusunu gündemine aldı.
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her zaman en üstte tutan Galatasaray, gelecek sezonun kadro mühendisliği için düğmeye çok erken bastı.
Orta sahaya tartışmasız, oyunu domine edecek fiziksel bir güç arayan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, rotayı doğrudan İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Hedefteki isim ise Ada'nın tozunu attıran Amadou Onana!
Dursun Özbek yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un oyun stiline ve taktiksel sistemine birebir uyduğu belirtilen 1.95 boyundaki Belçikalı ön libero için resmi temaslarını sıklaştırdı. Sahadaki agresif yapısı, ikili mücadelelerdeki ezici üstünlüğü ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tam bir 6 numara olan Onana, Galatasaray'ın orta sahadaki tüm sorunlarını tek başına çözebilecek bir profil olarak görülüyor.
Aston Villa 60 milyon Euro ödemişti
Transferin maddi boyutu ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan genç yıldız için kulübü Aston Villa, henüz 2024 yazında Everton'a tam 59.35 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.