Bir dönem resmen bitiyor! 1 Nisan'dan sonra artık tarih oluyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), artan dolandırıcılık vakalarına karşı kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni kurallarla birlikte, cep telefonlarına gönderilen link içeren SMS’ler engellenecek ve izinsiz aramalar büyük ölçüde yasaklanacak.
Yeni düzenleme kapsamında GSM operatörleri, içerisinde internet bağlantısı (URL) bulunan SMS ve MMS mesajlarını abonelere iletemeyecek. Özellikle yurt dışı kaynaklı dolandırıcılık mesajlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bu adım, son dönemde sıkça karşılaşılan sahte linkler üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerini engellemeyi amaçlıyor.
Dolandırıcılık ve Panik Amaçlı İletişim Engellenecek
BTK’nın aldığı kararla birlikte, iletişim kanalları üzerinden:
*Dolandırıcılık amaçlı mesajlar*Bahis ve kumar içerikli iletişimler*Vatandaşları korku ve paniğe sevk eden aramalar engellenecek. Böylece hem milli güvenliğin hem de kamu düzeninin korunması hedefleniyor.
Yeni uygulamayla birlikte yurt dışından Türkiye’deki kullanıcılara gönderilen ve içerisinde bağlantı bulunan SMS/MMS’ler doğrudan engellenecek. Bu tür mesajlar kullanıcıya ulaşmadan sistem tarafından filtrelenecek.
BTK düzenlemesi kapsamında, SMS ve MMS gönderiminde kullanılan sistemlere erişim de sıkı kurallara bağlandı.
Artık mesaj gönderimi yapacak kişi veya kurumların, ilgili sistemlere girişte güvenli elektronik imza kullanması zorunlu olacak. Bu sayede kimlik doğrulama güçlendirilerek kötüye kullanımın önüne geçilecek.