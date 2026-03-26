Otomobil dünyası bekliyordu! Afeela için beklenmedik karar

Sony ve Honda ortaklığıyla kurulan girişim, bu yıl yollara çıkması planlanan Afeela markasını sonlandırdığını duyurdu. Şirket, değişen sektör koşulları ve yapılan finansal değerlendirmeler sonucunda hem sedan modeli Afeela 1 hem de geliştirme aşamasındaki SUV projesini durdurdu.