Türkiye Varlık Fonu dış borçlanma için 3 bankayı yetkilendirdi

Bloomberg haber ajansı, ekonomi gündemini hareketlendirdi. İddiaya göre Türkiye Varlık Fonu dış borçlanma için HSBC, ICBC ve Citi'ye yetki verdi.

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Bloomberg haber ajansı, Türkiye Varlık Fonu’nun HSBC, Çin bankası ICBC ve Citibank’ı, Eurobond (Yabancı para cinsinden devlet tahvili) ile dış borçlanma için yetkilendirdiğini yazdı.

"Büyük olasılıkla yıl sonunda gerçekleşecek"

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklar, ihracın zamanının piyasa koşullarına göre belirleneceğini, ancak büyük olasılıkla yıl sonunda gerçekleşeceğini belirtti.

2 milyar dolarlık Eurobond satış planı

Bloomberg, daha önce de Türkiye Varlık Fonu’nun 2 milyar dolarlık Eurobond satışı yapmayı planladığını duyurmuştu. Türkiye Varlık Fonu daha önce 1 milyar Euro’luk borçlanmaya gitmişti.