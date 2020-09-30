Masterchef Didem nereli kaç yaşında Didem Devay kimdir?

Masterchef Türkiye'ye bu akşam yeni gelen isim Didem Devay olacak. Celal'in vedasının ardından yarışmanın ana kadrosuna giren Masterchef Didem merak konusu oldu. İşte asıl mesleği inşaat mühendisi olan 26 yaşındaki Didem Devay hakkında merak edilenler...

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Masterchef Türkiye'nin an kadrosuna yeni gelen son isim Didem Devay oldu. Eleme haftasında genellikle ilk 3'e kalan 26 yaşındaki Didem Devay şeytanın bacağını kırdı ve Masterchef'in yeni yarışmacısı oldu. Peki kimdir Didem Devay, aslen nereli?

Didem Devay MasterChef’in merak edilen isimleri arasında bulunuyor. MasterChef 2020 kadrosuna dahil olan son isim Didem Devay oldu. Didem Devay inşaat mühendisi ve yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.

MasterChef’e yedeklerden dahil olan Didem Devay inşaat mühendisi. Yarışmacı 26 yaşında. Mutfak geçmişi olmayan Devay 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.

Didem Devay, yarışmada deneyim sahibi olarak mutfak şefliği yapmak istiyor.

İlk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlayan Devay bir üst tura çıkmayı başarmıştı.