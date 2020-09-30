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AK Parti'den iki kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Anadolu Ajansı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk.  

İlk teklifimiz 17 maddeden oluşuyor. Bu teklif ile daha şeffaf bir bütçeyi öngörüyoruz. Teklif ile artık tıp fakültesi kurmak zorlaşıyor. 200 yataklı hastanesi bulunmayan üniversite tıp fakültesi kuramayacak.

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