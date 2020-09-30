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Peskov: Türkiye'nin Azerbaycan'a destek açıklamalarını onaylamıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'da devam eden sert çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin Azerbaycan'a destek açıklamalarını onaylamadıklarını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına Rusya'nın nasıl baktığı Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.

Peskov, "Elbette bu tür açıklamaları desteklemiyoruz, kabul etmiyoruz. Dün de söylediğim gibi, yangına körükle gidilmemeli. Tüm bölge ülkelerini itidale, çatışmanın taraflarını da askeri faaliyetleri derhal durdurmaya çağırıyoruz" yanıtını verdi.

Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü iddiası

Basın toplantısında Ermenistan tarafından yapılan ve daha sonra Türkiye ve Azerbaycan tarafından tekzip edilen Su-25 savaş uçağının düşürüldüğüne dair açıklamalar anımsatıldı.

"Tüm bilgiler titizlikle inceleniyor"

Rusya ordusunun askeri faaliyetlerin sürdüğü cephe hattındaki duruma ilişkin bilgileri çok dikkatli bir şekilde takip ettiğini ve kendisinin bu konuda açıklama yapamayacağını kaydeden Peskov, "Tüm bilgiler titizlikle inceleniyor. Uluslararası liderlerin yaptığı açıklamaları da titizlikle not alıyoruz" demekle yetindi.

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