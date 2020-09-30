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Kars'ta bir anda ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sokaklarda yiyecek arayan ayı elini havaya kaldırarak adeta kendisini izleyen vatandaşa el salladıktan sonra uzaklaştı.

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Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar ilçe merkezine iniyor. Hemen hemen her akşam ayılarla karşılaşan vatandaşlar, zaman zaman da ilginç anlara şahitlik ediyor. Sarıkamış ilçe merkezinde duvara çıkan iki ayı vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı. Aylardan birisi ise tel örgüleri aşarken durarak kendisini izleyen vatandaşa elini kaldırarak adeta el salladıktan sonra gözden kayboldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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