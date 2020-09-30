Açık lise harçları kaç para 2020 hangi bankaya ödeniyor?

Açık lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman bitecek ve AÖL harç ücretleri kaç para araştırmaları devam ediyor. AÖL lise kayıtları 9 Ekim'de sona erecek. AÖL 1. dönem kayıt ücreti 50 lira olarak belirlendi 10 TL ise halk eğitim merkezlerine yatırılacak. Peki Açık lise sınav tarihleri ne zaman?

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Açık lise kayıtları ne zaman sona erecek sorusu AÖL kayıt işlemleri yapan öğrencilerin gündeminde. 2020-2021 1. dönem AÖL kayıtları 31 Ağustos'ta başlamıştı AÖL kayıtları için son gün ise 9 Ekim olacak. Peki AÖL harçları kaça para olacak ve hangi bankalara ödeme yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri başladı. Söz konusu kurumda eğitim almak için kayıt işlemi yaptıracak öğrenciler, AÖL kayıtlarının ayrıntılarını sorguluyor. Peki, Açık lise kayıt yenileme ne zaman? İşte, konuya dair ayrıntılar...

MEB açık lisede eğitim hayatını sürdüren on binlerce öğrenci yeni dönemde eğitimlerine devam etmek adına kayıt yenileme işlemlerine başladı. Öte yandan ilk kez açık lisede eğitim alacak vatandaşlar için de ilk kayıt süreci işlemeye devam ediyor. İşte, AÖL kayıtları hakkında ayrıntılar...

Kayıt ücretleri ne kadar: Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.

2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.

(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Kimler kayıt yaptıramaz:

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)

AÖL kayıt takvimi: 2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır. İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.