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İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a yanıt: Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Joe Biden'ın Dağlık Karabağ açıklamasına yanıt verdi. Kalın, "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz?" sorusunu yöneltti.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden "Trump yönetimi, Türkiye gibi ülkelerden, Dağlık Karabağ çatışmasının dışında kalmasını talep etmeli" diyen ABD Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'a yanıt verdi. Kalın, "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz?" dedi. 

"Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırmalı"

Joe Biden, önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarla ilgili "Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli." diye yazdı. 

"Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına teslim mi olurdunuz?"

İbrahim Kalın ise Twitter'dan Biden'ın tweetini alıntılayarak şu yanıtı verdi: Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz? Yoksa basitçe Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına teslim mi olurdunuz?

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