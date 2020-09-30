FETÖ şüphelileri yakalandı! Yunanistan'a kaçacaklardı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.Abone ol
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen M.B ve M.G gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.