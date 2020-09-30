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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yatırımlara taktı! Hepsi durdurulmalı

Daha önce hızlı tren, otoyollar ve köprülerin yapımını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu vites büyüttü. Karamollaoğlu, tüm yatırımların durdurulması gerektiğini savunuyor.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, hükümetin ulaşım ve alt yapı konusundaki kritik öneme sahip yatırımlarını eleştirmeye devam ediyor. Karamollaoğlu, ekonomideki sorunların çözülmesi için yatırımların tamamen durdurulması gerektiğini öne sürdü.

Karamaollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomideki gelişmelere dair konuşan SP lideri Karamollaoğlu, çözümün yatırımların durdurulmasından geçtiğini dile getirdi.

"Allah rızası için kulak verin, yatırımları durdurun' 

Temel Karamollaoğlu, "Hizmete dönük yatırımları durdurmak lazım. Üretime dönük olmayan her yatırım israftır. Sizin evinizde televizyonunuz bozulsa, bulaşık makinası bozulsa evde de bir tane kalp hastası olsa.. Onun tamirine mi para mı ayırırsınız yoksa hastayı mı iyileştirirsiniz. Allah rızası için kulak verin. Ekonomi böyle yürütülmez. Dış politika böyle yürütülmez. Kaynak için bir numaralı mesele israfı bırakacaklar. Bütün yatırımları durduracaklar. Başta tarım olmak üzere sanayiye destek verecekler." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu daha önce ne demişti?

Daha önceki açıklamalarında hızlı trenlerin israf olduğunu savunan Karamollaoğlu, bir başka açıklamasında 'iktidara geldiğimizde köprüleri, yolları, binaları, stadyumları hepsinin yapımını durduracağız. Ülkede üretime dayalı yatırım yok.' demişti.

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