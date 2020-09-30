BIST 1.135
DOLAR 7,78
EURO 9,11
ALTIN 471,31
HABER /  SPOR
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. İşte ligin 4. haftasında görev alacak hakemler:

2 Ekim Cuma
20.00 MKE Ankaragücü- Kayserispor: Bahattin Şimiek
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus

3 Ekim Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor-FT. Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 M.Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Fenerbahçe-F.Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Ekim Pazar
13.30 Y.Denizlispor-İH.Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16.00 A.Alanyaspor -A.Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Taşova'dan kritik açıklama! Yüz yüze eğitimde kısıtlama gelebilir
Mustafa Şentop: 41 personel koronavirüs tedavisi görüyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim bombası! Haber Global'de iddialı konuştu
HDP'ye Kobani operasyonu! Babacan'ın attığı adım CHP'nin elini rahatlattı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar
Son dakika Macron'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ tepkisi Ermenistan için endişeliyim
ÖNCEKİ HABERLER
Açık lise kayıtları ne zaman bitiyor AÖL harçları kaç para?
Denizli'de hırsızın savunması pes dedirtti: Otomobil çalışmayınca...
ÖSYM uyardı! KPSS ortaöğretim başvuruları için bugün son gün
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil
Koronavirüs riskini azaltan D vitamininin fazlasına dikkat! Prof. Ceyhan konuştu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Gözaltına alınanlar var
Yorumlar