ÖSYM uyardı! KPSS ortaöğretim başvuruları için bugün son gün
KPSS ortaöğretim başvuruları bugün saat 23.59'da sona eriyor. ÖSYM sosyal medya hesabından bir kez daha hatırlattı.Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2020-KPSS ortaöğretim düzeyi için internetten bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.
2020-KPSS Ortaöğretim Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/iu4LaUFF07— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 30, 2020