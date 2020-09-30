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ÖSYM uyardı! KPSS ortaöğretim başvuruları için bugün son gün

KPSS ortaöğretim başvuruları bugün saat 23.59'da sona eriyor. ÖSYM sosyal medya hesabından bir kez daha hatırlattı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2020-KPSS ortaöğretim düzeyi için internetten bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

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