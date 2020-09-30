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Denizli'de hırsızın savunması pes dedirtti: Otomobil çalışmayınca...

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de motosiklet çalan 2 hırsız Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hırsızın, otomobilleri çalışmayınca motosikleti alıp kente döndükleri şeklinde savunma yaptığı aktarıldı.

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Olay, pazartesi günü, Balçık Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgedeki 13 güvenlik kamerasından 32 saat izleme yaparak şüphelileri tespit etti.

Operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliler Ş.Ü. (47) ve M.A.O.'yu (40) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan motosiklet de adreste yapılan aramada ele geçirildi.

Biri tutuklandı diğer adli kontrolle serbest

Denizli'ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ş.Ü. tutuklandı, M.A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

40 suç kayıtlı hırsızdan savunma

Jandarmada 40 suç kaydı bulunan Ş.Ü.'nün ifadesinde, Çivril'e eğlenmek için geldiklerini, otomobilleri çalışmayınca da yakında bulunan motosikleti alarak Dinar'a döndüklerini söylediği belirtildi.

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