Kedisi uyandırılmasın diye öyle bir yazı astı ki görenleri korkuttu

Sarıkaya, "Her gelen kediyle uğraşıyor. Ellemeyin diyoruz, anlamıyorlar. Bazılarıyla tartışıyoruz. Uyuyan bir canlı uyandırılır mı? Biz de böyle bir önlem almayı düşündük. Yaklaşık 6 aydır kediye biz bakıyoruz. İsmini de 'Paşa' koyduk. Çok rahatsız ediliyordu." dedi.