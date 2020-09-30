Kırklareli'de yeni dönem başladı! Artık HES kodu olmayan giremeyecek

KIRKLARELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu, düğünlere katılacakların Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kod ile salonlara alınmasını kararlaştırdı.

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Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, yapılacak düğün törenlerine katılacak davetlilerin, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu HES kodu ile salonlara alınmasını kararlaştırdı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, kontrollü hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulmasının edilmesinin gerekli olduğunu belirtilerek, şöyle denildi:



"Bu çerçevede düğünlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra girişlere müsaade edilmesine, tüm vatandaşlarımızın HES kodu kullanılmasına yönelik yasal yönden bu uygulamayı kullanmaları için yönlendirmenin ve bilgilendirmenin yapılmasının sağlanmasına. Bu kapsamda; konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun l95'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oybirliği ile karar verildi."