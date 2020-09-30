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Muğla'da zıpkınla ava çıktı bir daha geri dönemedi

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA'da 2 arkadaşın zıpkınla balık avı macerası ölümle bitti. 31 yaşındaki talihsiz adam, girdiği denizde boğularak can verdi.

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Edinilen bilgiye göre, Hasan Kenan Tuncer (31), bir arkadaşıyla Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinde zıpkınla balık avlamak için denize daldı. Tuncer’in uzun süre denizden çıkmadığını fark eden arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Ölüdeniz’de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma timi (JAK) bölgeye sevk edildi. Boğulduğu belirlenen Tuncer, JAK timi tarafından denizden çıkarıldı. Tuncer’in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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