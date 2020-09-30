Burası İzmir'in Çernobil'i gibi için için yanıyor! Toprak sürekli zehir kusuyor

İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler sebebiyle risk oluşturan, 2013 yılında bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5,7 milyon TL ceza kesilen Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası, risk oluşturmaya devam ediyor. Bölgede inceleme yapan bilirkişi, tüm verileri bir araya getirerek yeni raporunu tamamladı.