Burası İzmir'in Çernobil'i gibi için için yanıyor! Toprak sürekli zehir kusuyor
Halkın 'İzmir'in Çernobili' dediği eski kurşun fabrikası arazisine gömülen atıklar halen için için yanıyor. Mahalle sakinleri ise "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi.
İZMİR Gaziemir'de halk arasında 'İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan eski kurşun fabrikasında inceleme yapan bilirkişi, raporunu tamamladı. Raporda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığı belirtilirken, gün içinde kendiliğinden alev alan toprak objektiflere yansıdı. Mahalle sakinleri ise "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi.
İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler sebebiyle risk oluşturan, 2013 yılında bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5,7 milyon TL ceza kesilen Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası, risk oluşturmaya devam ediyor. Bölgede inceleme yapan bilirkişi, tüm verileri bir araya getirerek yeni raporunu tamamladı.
Raporda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığı belirtilirken, bu maddelerin doğayı ve insan sağlığını olumsuz etkilediği vurgulandı. Mahalle sakinleri, geceleri toprağın kendiliğinden alev alındığını ve yer yer yanarak dayanılmaz bir koku ve duman oluşturduğunu söyledi. Gün içinde kendiliğinden alev alan toprak, DHA'nın objektiflerine de yansıdı. Vatandaşlar, "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi.
11 yıldır mahallede yaşayan Adalet Çalışkan, "Daha dün akşam genzim tıkandı. Hala acıyor. Akşamları duman tütmeye başlıyor. Burada hasta çocuklar var. Kaç kişi kanserden öldü. Geceleri çok pis kokuyor" dedi.