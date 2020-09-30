MSB'den çarpıcı Ermenistan mesajı! Huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir

Milli Savunma Bakanlığı, son dakika Azerbaycan Ermenistan çatışmasına ilişkin bir mesaj paylaştı. Mesajda, 'Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan Ermenistan, 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir' ifadeleri kullanıldı.

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MSB'den yapılan son dakika açıklamasında 'Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir' ifadeleri kullanıldı.